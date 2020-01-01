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Менеджер по прямым продажамот 70 000 руб.ЭЛКОД, группа компаний, Москва
Кладовщик на склад продуктов питанияот 52 000 руб.ВкусВилл, Долгопрудный
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Продавец-консультантот 45 000 до 60 000 руб.FURLA, Москва
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Работа составляет большую часть жизни почти каждого из нас. Но ничто не вечно: случается, что однажды приходится менять место работы и с головой погружаться в поиски вакансий — хочется ведь найти хорошую альтернативу текущей должности.

Однако зачастую при смене работы мы задумываемся не только о смене компании, но и об изменении профессиональной деятельности. И именно в эти моменты возникает вопрос: «Как теперь найти хорошую работу в Москве? А главное, какой должна быть эта работа?»

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