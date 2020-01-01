Работа в России

Работа составляет большую часть жизни почти каждого из нас. Но ничто не вечно: случается, что однажды приходится менять место работы и с головой погружаться в поиски вакансий — хочется ведь найти хорошую альтернативу текущей должности.

Однако зачастую при смене работы мы задумываемся не только о смене компании, но и об изменении профессиональной деятельности. И именно в эти моменты возникает вопрос: «Как теперь найти хорошую работу в Москве? А главное, какой должна быть эта работа?»

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