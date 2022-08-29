ИП: нужно ли вести бухгалтерский учёт?
Регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), собственник бизнеса задумывается, а нужен ли ему бухгалтерский учёт и если да, то как правильно его организовать.
Согласно закону ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Однако это положение несёт общий характер и не учитывает реальные обстоятельства, при которых ИП следует позаботиться об учёте.
Разбираемся вместе с Оксаной Мельниковой, директором налогового департамента компании PVP LABS GROUP, нужно ли ИП заниматься бухгалтерским учётом.
Разница между бухгалтерским и налоговым учётами
Несмотря на то что ИП не несёт ответственности за бухгалтерский учёт, налоговое законодательство требует от предпринимателя соблюдать условие: вести учёт доходов, расходов и других показателей, связанных с деятельностью объектов налогообложения.
Налоговый учёт — это сбор и обобщение сведений о деятельности предприятия для расчёта налоговой базы и платежей.
Бухгалтерский учёт — совокупность показателей, характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение организации.
Предприниматели часто не видят разницы между налоговой и бухгалтерской отчётностями, и на практике эти понятия объединяют в один термин — «бухгалтерский учёт». Отсюда у владельцев бизнеса возникает вопрос: а надо ли беспокоиться о бухгалтерском учёте и возможно ли это делать самостоятельно? Короткий ответ Оксаны Мельниковой:
Стоит ли разбираться с налогами самостоятельно или прибегнуть к помощи программ и специалиста — зависит от ситуаций, которые рассмотрим далее.
Книга учёта доходов и расходов — обязательный атрибут деятельности ИП
В рамках закона для осуществления деятельности ИП достаточно иметь книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). В книге отражается вся финансовая деятельность предприятия. Книга необходима, чтобы впоследствии рассчитывать налоговые отчисления и составить налоговые декларации. Это распоряжение действует на всех налоговых режимах, кроме ИП, которые платят только налог на профессиональный доход (НПД).
Книга может быть в бумажном формате, в электронном виде в таблице или в специальном сервисе. В неё попадают операции, которые реально прошли через кассу и через расчётный счёт.
Между тем некоторые предприниматели не утруждаются — книгу эту не заводят и ходят по тонкому льду: государственные органы могут потребовать книгу на проверку и дадут всего 10 дней для её предоставления. Если книги не окажется, то собственника ждёт штраф от 10 000 до 30 000 ₽.
Таким образом, КУДиР — это минимум, который требуется для выполнения налоговых обязательств как с точки зрения порядка в хозяйственных операциях фирмы, так и с точки зрения закона.
Особенности налогового учёта на разных системах налогообложения ИП
Оксана Мельникова советует изучить в налоговые режимы до начала деятельности в статусе ИП. Дело в том, что на старте бизнеса предприниматель не всегда разбирается в тонкостях налоговых систем и предоставляемых льготах, поэтому может сделать неверный шаг. Это грозит тем, что собственник будет переплачивать налоги в течение длительного периода: перейти на иной режим будет возможность только в начале календарного года.
У ИП есть всего 30 дней после регистрации, чтобы выбрать систему налогообложения. Если не определиться в этот срок, то предприятие автоматически переходит на основную систему налогообложения (ОСНО).
Правила ведения налогового учёта зависят от выбранного налогового режима. При этом формирование и сдача отчётности на некоторых из них могут быть затруднены или вовсе невозможны без сторонней помощи.
Ведение налогового учёта на УСН
На упрощённой системе налогообложения (УСН) «Доходы» удерживается 6% от доходов предпринимателя. На УСН разобраться с налогами возможно без сторонней помощи: собственнику необходимо отслеживать доходы с помощью КУДиР, рассчитывать налоговые отчисления и сдавать ежегодную декларацию.
На УСН «Доходы минус расходы» ИП платит 15% от разницы между доходами и расходами. В связи с этим для сдачи отчётности требуется указывать в КУДиР не только доходы, но и расходы. И тут возникают две сложности. Во-первых, надо рассчитать все расходы и собрать подкрепляющие документы, что порой бывает довольно непросто. Во-вторых, чтобы налоговая служба приняла затраты, нужно оформить их по всем правилам.
Ведение налогового учёта ИП на ОСНО
Налоговый учёт на ОСНО — самый трудозатратный среди других режимов ИП. Вместе с тем некоторые отдают предпочтение именно этой системе, например, для сотрудничества с крупными контрагентами.
На ОСНО количество отчётностей и выплат увеличивается. Так, предприниматель обязан:
- вести КУДиР;
- платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- платить налог на добавленную стоимость (НДС);
- платить налог на имущество физического лица.
Для расчёта суммы НДС дополнительно заводится книга продаж, в которой регистрируют выставленные счета-фактуры, и книга покупок, в которую вносятся счета-фактуры, полученные от поставщиков.
По мнению Оксаны Мельниковой, самостоятельно разобраться с таким объёмом информации будет сложно: «На системе ОСНО без обученного человека будет нелегко. Если же предприниматель решил не обращаться к услугам специалиста, то ему пригодятся программное обеспечение и базовые знания бухгалтерии. Это даст возможность быстрее и проще увидеть результат деятельности, заполнить книги, сдать декларации и избежать штрафов».
Ведение налогового учёта на ПСН
Патентная система налогообложения (ПСН) — это специальный режим, который доступен при осуществлении и доходе не более 60 миллионов рублей в год. Для перехода на ПСН предприниматель должен приобрести патент, который заменяет налоги (НДС, НДФЛ и налог на имущество). Так, предпринимателю нужно просто оплатить патент в указанном размере и в срок.
— Если патент выдан на 12 месяцев, то при расчёте налоговая база умножается на 6%. Оплату можно разбить на два платежа.
— Если срок действия патента меньше, то налоговую базу делят на 12 месяцев, умножают на количество месяцев действия патента и на 6%. В этом случае нужно оплатить всю сумму патента сразу.
В КУДиР вносятся только доходы. И если их сумма превышает установленную, ИП должен перейти на другую систему налогообложения.
Ведение налогового учёта на ЕСХН
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) подходит для производителей в растениеводстве, животноводстве, лесном и сельском хозяйстве, если доля дохода от такой деятельности составляет более 70%.
На ЕСХН правила ведения налогового учёта те же, что и на УСН «Доходы минус расходы», за исключением того, что налоговая ставка составляет от 0 до 6% в зависимости от субъекта РФ. Соответственно, в КУДиР придётся учитывать не только доходы, но и расходы.
Дополнительно на ЕСХН предприниматель является плательщиком НДС, но от его уплаты можно получить освобождение, если выручка предприятия не превышает 60 миллионов рублей в год.
Когда ИП стоит вести бухгалтерский учёт
Существуют обстоятельства, когда ИП решает ввести полноценный бухгалтерский учёт. Среди таких:
- Контроль результатов деятельности. Если ИП занимается производством товаров, оказывает услуги с объёмными расходными материалами, владеет магазином — предприниматель фактически не успеет следить за доходами и расходами без специальной программы и специалиста.
- Сотрудничество с крупными заказчиками. Крупные контрагенты всегда проверяют благонадёжность ИП — его способность выполнять предоставляемые услуги с точки зрения закона. Для этого заказчик запрашивает у ИП документы по бухгалтерии, чтобы иметь представление о состоянии бизнеса подрядчика. Если не предоставить данные, есть риск потерять крупного заказчика.
- Участие в тендерах. Финансовая отчётность часто входит в список документов для подачи заявки.
- Получение кредита. Сегодня банки просят предоставить показатели компании, чтобы проанализировать финансовое положение заёмщика.
Итак, независимо от выбранного режима, предприниматель имеет право отказаться от ведения бухгалтерского учёта. В то же время ИП может вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую отчётность в полном объёме при необходимости.
Сроки сдачи отчётности ИП в 2022 году
Каждый отчёт следует сдавать вовремя, иначе налоговая начислит штраф. За опоздание придётся заплатить от 300 до 500 ₽, а за несдачу — 1000 ₽.
В таблице мы собрали сроки сдачи основных отчётов ИП в зависимости от режима.
|Режим
|I квартал
|II квартал
|III квартал
|IV квартал
|УСН
|авансовый платёж — 25.04
|авансовый платёж — 25.07
|авансовый платёж — 25.10
|декларация и налог по итогам года — 30.04
|ЕСХН
|—
|авансовый платёж за 25.07
|—
|декларация и налог по итогам года — 31.03
|ОСНО
|1. декларация по НДС — 25.04
оплата налога — 25.06
2. авансовый платёж по НДФЛ — 25.04
|1. декларация по НДС — 25.07
оплата налога — 25.09
2. авансовый платёж по НДФЛ — 25.07
|1. декларация по НДС — 25.10
оплата налога — 25.12
2. авансовый платёж по НДФЛ — 25.10
|1. декларация по НДС — 25.01
оплата налога — 15.07
2. декларация по НДФЛ — 30.04
налог по итогам года — 15.07
Предприниматели на УСН, которые не вели деятельность в течение года, сдают нулевую декларацию. ИП на налоговых каникулах тоже должны отчитываться, но с нулевой ставкой налога в декларации.