ИП: нужно ли вести бухгалтерский учёт?

Регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), собственник бизнеса задумывается, а нужен ли ему бухгалтерский учёт и если да, то как правильно его организовать.

⏱ 6 минут полезного чтения

Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Однако это положение несёт общий характер и не учитывает реальные обстоятельства, при которых ИП следует позаботиться об учёте.

Разбираемся вместе с Оксаной Мельниковой, директором налогового департамента компании PVP LABS GROUP, нужно ли ИП заниматься бухгалтерским учётом.

Разница между бухгалтерским и налоговым учётами

Несмотря на то что ИП не несёт ответственности за бухгалтерский учёт, налоговое законодательство требует от предпринимателя соблюдать условие: вести учёт доходов, расходов и других показателей, связанных с деятельностью объектов налогообложения.

Налоговый учёт — это сбор и обобщение сведений о деятельности предприятия для расчёта налоговой базы и платежей.

Бухгалтерский учёт — совокупность показателей, характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение организации.

Предприниматели часто не видят разницы между налоговой и бухгалтерской отчётностями, и на практике эти понятия объединяют в один термин — «бухгалтерский учёт». Отсюда у владельцев бизнеса возникает вопрос: а надо ли беспокоиться о бухгалтерском учёте и возможно ли это делать самостоятельно? Короткий ответ Оксаны Мельниковой:

«На ИП лежит обязанность вести только налоговый учёт. Но для решения вопросов, которые возникают при этом, может потребоваться помощь бухгалтера и дополнительные инструменты».

Стоит ли разбираться с налогами самостоятельно или прибегнуть к помощи программ и специалиста — зависит от ситуаций, которые рассмотрим далее.

Книга учёта доходов и расходов — обязательный атрибут деятельности ИП

В рамках закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 для осуществления деятельности ИП достаточно иметь книгу учёта доходов и расходов (КУДиР). В книге отражается вся финансовая деятельность предприятия. Книга необходима, чтобы впоследствии рассчитывать налоговые отчисления и составить налоговые декларации. Это распоряжение действует на всех налоговых режимах, кроме ИП, которые платят только налог на профессиональный доход (НПД).

Книга может быть в бумажном формате, в электронном виде в таблице или в специальном сервисе. В неё попадают операции, которые реально прошли через кассу и через расчётный счёт.

Между тем некоторые предприниматели не утруждаются — книгу эту не заводят и ходят по тонкому льду: государственные органы могут потребовать книгу на проверку и дадут всего 10 дней для её предоставления. Если книги не окажется, то собственника ждёт штраф от 10 000 до 30 000 ₽.

Таким образом, КУДиР — это минимум, который требуется для выполнения налоговых обязательств как с точки зрения порядка в хозяйственных операциях фирмы, так и с точки зрения закона.

Особенности налогового учёта на разных системах налогообложения ИП

Оксана Мельникова советует изучить в налоговые режимы до начала деятельности в статусе ИП. Дело в том, что на старте бизнеса предприниматель не всегда разбирается в тонкостях налоговых систем и предоставляемых льготах, поэтому может сделать неверный шаг. Это грозит тем, что собственник будет переплачивать налоги в течение длительного периода: перейти на иной режим будет возможность только в начале календарного года.

У ИП есть всего 30 дней после регистрации, чтобы выбрать систему налогообложения. Если не определиться в этот срок, то предприятие автоматически переходит на основную систему налогообложения (ОСНО).

Правила ведения налогового учёта зависят от выбранного налогового режима. При этом формирование и сдача отчётности на некоторых из них могут быть затруднены или вовсе невозможны без сторонней помощи.

Ведение налогового учёта на УСН

На упрощённой системе налогообложения (УСН) «Доходы» удерживается 6% от доходов предпринимателя. На УСН разобраться с налогами возможно без сторонней помощи: собственнику необходимо отслеживать доходы с помощью КУДиР, рассчитывать налоговые отчисления и сдавать ежегодную декларацию.

На УСН «Доходы минус расходы» ИП платит 15% от разницы между доходами и расходами. В связи с этим для сдачи отчётности требуется указывать в КУДиР не только доходы, но и расходы. И тут возникают две сложности. Во-первых, надо рассчитать все расходы и собрать подкрепляющие документы, что порой бывает довольно непросто. Во-вторых, чтобы налоговая служба приняла затраты, нужно оформить их по всем правилам.

Ведение налогового учёта ИП на ОСНО

Налоговый учёт на ОСНО — самый трудозатратный среди других режимов ИП. Вместе с тем некоторые отдают предпочтение именно этой системе, например, для сотрудничества с крупными контрагентами.

На ОСНО количество отчётностей и выплат увеличивается. Так, предприниматель обязан:

вести КУДиР;

платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

платить налог на добавленную стоимость (НДС);

платить налог на имущество физического лица.

Для расчёта суммы НДС дополнительно заводится книга продаж, в которой регистрируют выставленные счета-фактуры, и книга покупок, в которую вносятся счета-фактуры, полученные от поставщиков.

По мнению Оксаны Мельниковой, самостоятельно разобраться с таким объёмом информации будет сложно: «На системе ОСНО без обученного человека будет нелегко. Если же предприниматель решил не обращаться к услугам специалиста, то ему пригодятся программное обеспечение и базовые знания бухгалтерии. Это даст возможность быстрее и проще увидеть результат деятельности, заполнить книги, сдать декларации и избежать штрафов».

Ведение налогового учёта на ПСН

Патентная система налогообложения (ПСН) — это специальный режим, который доступен при осуществлении определённых видов деятельности и доходе не более 60 миллионов рублей в год. Для перехода на ПСН предприниматель должен приобрести патент, который заменяет налоги (НДС, НДФЛ и налог на имущество). Так, предпринимателю нужно просто оплатить патент в указанном размере и в срок.

— Если патент выдан на 12 месяцев, то при расчёте налоговая база умножается на 6%. Оплату можно разбить на два платежа.

— Если срок действия патента меньше, то налоговую базу делят на 12 месяцев, умножают на количество месяцев действия патента и на 6%. В этом случае нужно оплатить всю сумму патента сразу.

В КУДиР вносятся только доходы. И если их сумма превышает установленную, ИП должен перейти на другую систему налогообложения.

Ведение налогового учёта на ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) подходит для производителей в растениеводстве, животноводстве, лесном и сельском хозяйстве, если доля дохода от такой деятельности составляет более 70%.

На ЕСХН правила ведения налогового учёта те же, что и на УСН «Доходы минус расходы», за исключением того, что налоговая ставка составляет от 0 до 6% в зависимости от субъекта РФ. Соответственно, в КУДиР придётся учитывать не только доходы, но и расходы.

Дополнительно на ЕСХН предприниматель является плательщиком НДС, но от его уплаты можно получить освобождение, если выручка предприятия не превышает 60 миллионов рублей в год.

Когда ИП стоит вести бухгалтерский учёт

Существуют обстоятельства, когда ИП решает ввести полноценный бухгалтерский учёт. Среди таких:

Контроль результатов деятельности. Если ИП занимается производством товаров, оказывает услуги с объёмными расходными материалами, владеет магазином — предприниматель фактически не успеет следить за доходами и расходами без специальной программы и специалиста.

Сотрудничество с крупными заказчиками. Крупные контрагенты всегда проверяют благонадёжность ИП — его способность выполнять предоставляемые услуги с точки зрения закона. Для этого заказчик запрашивает у ИП документы по бухгалтерии, чтобы иметь представление о состоянии бизнеса подрядчика. Если не предоставить данные, есть риск потерять крупного заказчика.

Участие в тендерах. Финансовая отчётность часто входит в список документов для подачи заявки.

Получение кредита. Сегодня банки просят предоставить показатели компании, чтобы проанализировать финансовое положение заёмщика.

Итак, независимо от выбранного режима, предприниматель имеет право отказаться от ведения бухгалтерского учёта. В то же время ИП может вести бухгалтерский учёт и сдавать бухгалтерскую отчётность в полном объёме при необходимости.

Сроки сдачи отчётности ИП в 2022 году

Каждый отчёт следует сдавать вовремя, иначе налоговая начислит штраф. За опоздание придётся заплатить от 300 до 500 ₽, а за несдачу — 1000 ₽.

В таблице мы собрали сроки сдачи основных отчётов ИП в зависимости от режима.

Режим I квартал II квартал III квартал IV квартал УСН авансовый платёж — 25.04 авансовый платёж — 25.07 авансовый платёж — 25.10 декларация и налог по итогам года — 30.04 ЕСХН — авансовый платёж за 25.07 — декларация и налог по итогам года — 31.03 ОСНО 1. декларация по НДС — 25.04

оплата налога — 25.06

2. авансовый платёж по НДФЛ — 25.04 1. декларация по НДС — 25.07

оплата налога — 25.09

2. авансовый платёж по НДФЛ — 25.07 1. декларация по НДС — 25.10

оплата налога — 25.12

2. авансовый платёж по НДФЛ — 25.10 1. декларация по НДС — 25.01

оплата налога — 15.07

2. декларация по НДФЛ — 30.04

налог по итогам года — 15.07

Предприниматели на УСН, которые не вели деятельность в течение года, сдают нулевую декларацию. ИП на налоговых каникулах тоже должны отчитываться, но с нулевой ставкой налога в декларации.