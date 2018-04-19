Как опубликовать вакансию, которая станет популярной

Когда у вакансии много просмотров и мало откликов, где-то грустят в обнимку руководитель и эйчар. Мы решили помочь им: выяснили, почему некоторые объявления привлекают по 20 000 откликов и как самому составить хороший текст вакансии.

Как понять, что не так с вакансией?

Соискатель смотрит вакансию так: название — зарплата — что требуется — какая компания. Если вы получили мало откликов, какая-то составляющая не работает или работает не так, как вы задумали. При этом тысячи резюме — не та цель, которую надо ставить, размещая вакансию. Главное, чтобы нашелся нужный специалист. И чем быстрее, тем лучше.

Противоречия, ошибки, сложные обороты и завышенные требования резко снижают количество откликов. Если конкуренты написали проще и четче сформулировали ожидания, кандидат уйдет к ним. Даже на меньшую зарплату.

Чтобы понять, что не так с вакансий, прочтите ее вслух. Замечайте места, в которых спотыкаетесь: разбейте сложные предложения, проверьте термины.

Возможно, надо точнее сформулировать требования. Убедитесь, все ли обязанности может выполнять единственный сотрудник. Обтекаемые формулировки лучше заменить конкретикой.

Плохо



Работа в стабильной, динамично развивающейся компании, в новом современном офисе на новейшем оборудовании, в сплоченном коллективе профессионалов.



Лучше



Macbook Pro в личное пользование или любой ноутбук до 75 000 на ваш выбор. Все ПО для работы установим сами.

У нас работают инженеры с опытом 5–10 лет. Они настоящие профессионалы и подстрахуют вас на первых порах.

Полезно посмотреть, как те же задачи описывают конкуренты. Поищите похожие вакансии. Сколько предлагают за такую работу в сферах, близких к вашей? Чего ждут от кандидата? Оцените список навыков и необходимый опыт. Все это можно применить для своей вакансии, чтобы ваше предложение привлекло больше соискателей. Еще можно посоветоваться со специалистами на похожей должности из своей компании.

Отправьте вакансию тем, кого предлагает в рекомендациях сервис hh.ru. Свяжитесь с отказавшимися и попросите рассказать, что смутило в вашем предложении. Соискатели могут дать хорошую обратную связь — и вы улучшите текст.

Что не надо писать в вакансии

Предложения, в которых не пишут про деньги, могут получить меньше откликов. Вакансии без упоминания работодателя — тоже. Дайте всю информацию, которая нужна для принятия решения. Например, из названия «менеджер по продажам» непонятно, что продавать. У вакансии «менеджер по продажам автомобилей» шансы на быстрый отклик выше.

Конкурировать за кандидата можно лучшими условиями. Но не все компании могут предложить гибкий график, высокую зарплату и дополнительные бонусы. Не старайтесь сгладить углы, пишите об условиях честно. Если в вакансии обещают «работу в дружном коллективе», соискатель читает: «больше предложить нечего».

Плохо



Работа в стабильной, динамично развивающейся компании.

Будем рады видеть кандидата, нацеленного на результат, умеющего работать в команде.



Лучше



Работаем с крупными молочными комбинатами, поэтому заказы есть всегда и простоев не бывает.

Опыт ведения гражданских дел от 3 лет.

Почему второй вариант лучше: заказы есть — значит, зарплата стабильная, у соискателя уже есть гарантии. Вместо обтекаемых фраз здесь конкретные требования с указанием основной сферы работы.

Заигрывания и шутки в вакансии — спорный метод. Если за необычными формулировками нет конкретной информации о работе, хорошие кандидаты переходят к следующему предложению. Пишите конкретно, с фактами и понятными требованиями.

Плохо



Кого мы ищем? Дисциплинированного Воина Продаж.

Оцените себя объективно: действительно ли Вы достойны этого предложения?



Лучше



Менеджер по продаже недвижимости

Требования: образование не ниже среднего, опыт работы необязателен.

Слишком строгие требования, непонятные обязанности и оклад ниже рыночного отпугивают соискателей. Также стоит избегать пассивной агрессии в объявлении. Вкладывайте смысл, а не эмоции. Жесткие требования, которые повторили трижды и выделили шрифтом, — это и есть пассивная агрессия. Лучше объяснить, что нужно от кандидата, и заодно подробнее рассказать о задаче, почему требования именно такие.

Что еще надо учесть

Уровень зарплаты, который вы указываете, тоже служит сигналом для соискателя. Посмотрите на похожие вакансии: какую среднюю зарплату предлагают специалисту, который вам нужен? Можно ориентироваться на эти данные. Предложение, где зарплата значительно ниже средней в отрасли, получает меньше откликов. Опытные специалисты, как правило, готовы перейти на новое место с повышением дохода.

Средняя зарплата по региону, отрасли, профессии, форме занятости.

Соискатели — это живые люди. Они просматривают десятки вакансий, большинство из которых однотипны. Постарайтесь написать просто и по делу. Без казенных формулировок и сложных оборотов. Формальный язык только мешает, когда двум живым людям нужно договориться. Поэтому лучше не усложнять.